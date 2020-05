attenzione-a-dire-“zero-decessi”-per-coronavirus-in-lombardia

Dopo l’emissione del bollettino ufficiale, la Regione Lombardia chiarisce: dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi territoriale non sono stati segnalati decessi. Il dato è da verificare

(immagine: Getty Images)

Quel dato “zero decessi” al 24 maggio in Lombardia sta diventando un caso. Visti i 56 morti di Covid-19 il giorno precedente, in tanti si sono chiesti (anche malignamente) se sia un’informazione attendibile. Dopo la gaffe sul tasso di contagiosità del coronavirus dell’assessore regionale alla sanità Giulio Gallera (e i goffi tentativi di rimediare), è la stessa Regione a mettere le mani avanti: “stiamo facendo verifiche”.

#LNews #coronavirus #CoronaVirusUpdate I DATI del #24maggio in #Lombardia 👉🏻https://t.co/GWA9ytCqDQ#CoronavirusPandemic #Covid_19 #COVID19 #COVIDー19 #COVID2019 #COVID2019italia #FermiamoloInsieme #coronavirusitalIa #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia #Fase2 pic.twitter.com/W9iayzNnuL — Regione Lombardia (@RegLombardia) May 24, 2020

Nella serata del 24 maggio la Regione ha rilasciato il bollettino coi dati ufficiali dell’epidemia di Covid-19 Lombardia: in totale i casi confermati sono 87.110. In tutti il territorio si continuano a registrare nuovi positivi al coronavirus, spiccano la provincia di Bergamo (+72), Brescia (+59) e Milano (+64, di cui 32 a Milano città). Numeri comunque ben diversi da quelli dei mesi passati, che confermano il trend discendente della curva epidemica.

E poi il dato che nessuno vorrebbe leggere ma che rimane il più atteso: la conta dei morti. 15.840 dall’inizio dell’epidemia. Lo stesso del giorno precedente. Ed è subito notizia: per la prima volta dal primo caso di Codogno, finalmente, nessun decesso per Covid-19 in Lombardia.

Attenzione però perché è la stessa Regione a dire, tra le righe, come stanno davvero le cose: il comunicato non afferma infatti che non vi siano stati decessi ma che non ci sono state segnalazioni da parte della rete ospedaliera e delle anagrafi territoriali.

E dal momento che era già successo in passato che qualche numero non tornasse, soprattutto durante i fine settimana o le festività, la Regione mette le mani avanti e frena l’entusiasmo, specificando che si sta verificando se non ci siano stati problemi nella trasmissione dei dati, che dunque risulterebbero mancanti.

Zero decessi in Lombardia. Sogno o disguido? — Andrea Vianello (@andreavianel) May 24, 2020

In attesa di conferme il numero, per ora, rimane quello. Ma tra chi ci crede e chi ci spera, c’è anche chi insinua. Così sui social compaiono commenti di utenti che sottolineano come sia una coincidenza ben strana che i dati siano così positivi o alla mala parata non disponibili, dopo le sparate di Gallera e le relative (ennesime) polemiche sulla gestione dell’emergenza e sulla competenza degli amministratori nella Regione eccellenza d’Italia.