come-faremo-a-ripulire-lo-spazio?

Un’esperta dell’Esa ci spiega quali sono i progetti in corso per rimuovere i detriti delle vecchie missioni dall’orbita terrestre

Rimuovere dall’orbita terrestre i rottami delle missioni di esplorazione spaziale e delle operazioni satellitari è un lavoro pari a quello delle missioni stesse. Ce lo spiega in questo filmato una specialista del settore, l’ingegnera Sara Morales Serrano della divisione Clean Space dell’Agenzia spaziale europea, che inquadra le dimensioni del problema e ci mostra con quali metodi è possibile intervenire.

Uno di questi, un sistema di vere e proprie trappole con reti capaci di avvicinarsi e catturare i detriti per poi rimorchiarli sulla Terra, oppure robot dotati di arti o pinze che possano afferrare e poi veicolare i materiali per portarli laddove non rappresentino più un intralcio per le missioni future o un pericolo per la Stazione spaziale internazionale.

(Credit video: Esa/Credit immagine: Clear Space Sa)