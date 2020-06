dentro-la-“bolla”-del-sistema-solare,-con-un-video-della-nasa

L’eliosfera e i suoi segreti in parte svelati grazie alle più sofisticate sonde dell’agenzia spaziale americana

Si chiama eliosfera e racchiude il Sole e tutti i pianeti più vicini alla Terra. È la porzione dello spazio che risente dell’influenza della nostra stella, vento solare (un fenomeno legato al magnetismo) in primis.

Gli scienziati, grazie anche a strumenti come la sonda Ibex della Nasa, ce ne offrono oggi un’analisi dettagliata, in particolare per quanto riguarda la sua evoluzione nel tempo. Come oscilla l’attività del Sole? Ogni quanto possiamo dire concluso un intero ciclo solare? E dove termina davvero l’eliosfera? In questo video, alcune delle risposte a domande che gli astronomi si sono posti per molti anni.

(Credit video: Nasa Goddard)