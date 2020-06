hubble-ha-scovato-un’enorme-ombra-mobile-nel-cosmo

Il celebre telescopio ci regala un’immagine senza precedenti: l’ombra di un disco planetario su una nube cosmica. E, a sorpresa, si tratta di un fenomeno in movimento

Una gigantesca ombra gettata da un’area del cosmo con pianeti in via di formazione attorno a una giovane stella, in movimento come un battito d’ali: a scoprirla è stato l’osservatorio spaziale Hubble, e gli scienziati l’hanno appena soprannominata Bat Shadow, “ombra di pipistrello”.

L’ombra si staglia su una nube cosmica ben distante dall’oggetto da cui origina, e una similitudine impiegata dagli astronomi è quella di un moscerino che vola nel cono di luce di una torcia che proietta la sua luce su una parete più lontana.

Il fenomeno del battito d’ali, spiegano dalla Nasa, potrebbe essere causato da un singolo pianeta in grado di tirare il disco e deformarlo. In questo video, appena diffuso dal centro Goddard dell’Agenzia spaziale statunitense, eccolo davanti ai nostri occhi.

(Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center)