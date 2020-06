Il 21 giugno ci sarà un’eclissi anulare di Sole

Quest’anno daremo il benvenuto all’estate con un anello di fuoco nel cielo. Il 21 giugno, infatti, ci sarà un’eclissi anulare di Sole, un evento che si verifica quando la Luna – prossima alla sua massima distanza dalla Terra (apogeo) – si frappone tra noi e la nostra stella lasciandone però intravedere il perimetro. Spettacolo assicurato, almeno per chi si troverà in Africa centrale, Arabia Saudita, India, Pakistan, Cina, oceano Pacifico. In Italia, invece, meteo permettendo, potremmo scorgere un’eclissi solare parziale dalle regioni del Centro-Sud.

Dalle 3: 45 Utc (5: 45 in Italia) del 21 giugno la Luna si frapporrà tra la Terra e il Sole, oscurandolo. Un’eclissi, dunque, che però lascerà intravedere i margini esterni della nostra stella, facendo apparire un anello di fuoco nel cielo. Ciò avviene perché il nostro satellite si troverà prossimo all’apogeo, cioè il punto della sua orbita di massima distanza dalla Terra, apparendo più piccolo del disco solare dal nostro punto di osservazione.

L’eclissi anulare del 2020 sarà visibile solo in una stretta fascia che attraverserà l’Africa centrale, l’Asia (Arabia Saudita, Pakistan, India settentrionale, Cina) e l’oceano Pacifico, e al culmine la Luna oscurerà il 99,4% del Sole.

Anche chi si troverà a centinaia di chilometri di distanza dalla linea della totalità, comunque, non rimarrà completamente a digiuno, potendo godere di un’eclissi solare parziale.

Purtroppo il nostro Paese sarà interessato solo marginalmente: meteo permettendo si potrà apprezzare qualcosa solo dalle regioni del Centro-Sud.

Per maggiori dettagli su cosa sarà possibile osservare e quando punto per punto potete consultare qui la mappa interattiva della Nasa.

21 June Solar Eclipse



The shadow moving across the image below indicates where at least a partial eclipse will be visible and the moving dot marks the line of totality – the path along which the annular eclipse will last the longest. pic.twitter.com/JpOPEiBR8Z

— . (@DearRanjeeta) June 17, 2020