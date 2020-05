Il deserto di Atacama visto dai satelliti è un mosaico di minerali

Un diorama di colori racconta dall’alto l’intensa attività mineraria di uno dei luoghi più aridi – ma allo stesso tempo più ricchi – del pianeta

Le sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea hanno immortalato dall’alto uno dei luoghi più aridi della Terra, dove la pioggia (in alcuni punti) non è mai stata registrata. Si tratta del deserto di Atacama, in Cile, delimitato a ovest dal Pacifico e a est dalle Ande, dove la vera ricchezza è la varietà del suolo.

In particolare, le tessere colorate che vedete sono nitrati, litio, potassio e iodio: minerali, insomma, che vengono estratti dal terreno. E, poco più in là, laghi artificiali per l’evaporazione. Il video che vi riportiamo, direttamente dal programma Earth from Space dell’Esa, ce li spiega uno a uno.

(Credit video: Esa)