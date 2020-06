inizia-il-wired-next-fest-con-health,-ecco-di-cosa-parleremo

La giornata d’apertura della terza edizione di Health segna anche l’avvio del Wired Next Fest 2020. I temi? Opportunità, innovazioni e trend della salute digitale, a partire dalla pandemia per guardare oltre

Il digitale al servizio della salute. È questo il tema della terza edizione di Health, che si apre oggi come appuntamento d’esordio del Wired Next Fest 2020 e per la prima volta ha un palinsesto organizzato su due giornate. L’evento, completamente digitale, lo potrete seguire in streaming online qui sopra dalle 13: 30, sul sito dell’evento (dove potete fare domande e rispondere a sondaggi) e sui nostri profili Facebook, Instagram e YouTube.

Esperti di medicina e salute, dottori, scienziati, ricercatori e opinion leader, sia italiani sia internazionali, si alterneranno sul palco virtuale nel pomeriggio di oggi giovedì 4 giugno, in una diretta non-stop dalle 13: 30 fino alle 19: 00.

Il punto di partenza è naturalmente l’emergenza sanitaria globale dovuta al coronavirus Sars-Cov-2, ma lo scopo della giornata è andare oltre, raccontando come dall’unione di tecnologia e medicina possano scaturire opportunità, innovazioni e nuovi trend della sanità digitale, coerenti con i nuovi stili di vita post-pandemia.

A inaugurare la giornata è il medico e immunologo Alberto Mantovani, con una riflessione su quello che la scienza non sa, ossia sul dubbio come motore della ricerca scientifica. Sul modo di fare scienza a fine emergenza sanitaria si concentrerà anche l’intervento sul palco (digitale) della virologa Ilaria Capua, per immaginare come cambierà il nostro rapporto con la natura, con la biodiversità e con la tecnologia.

Tra i numerosi ospiti internazionali, partecipa all’evento il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides. Il suo è uno sguardo al futuro dell’Unione europea dopo lo scossone inferto dal Sars-Cov-2, per capire in che modo l’Unione possa giocare un futuro ruolo decisivo in termini di gestione della salute pubblica. Ma senza scordare il pilastro della riservatezza: il Garante europeo della protezione dei dati Wojciech Wiewiórowski, infatti, interverrà sul tema del contact tracing e della privacy, e in particolare sul bilanciamento tra queste due esigenze apparentemente antagoniste.

Il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides è ospite della prima giornata di Wired Health 2020 (foto: Thierry Monasse/Getty Images)

Di respiro sovranazionale è anche il talk Ralf Kuhlen, Chief Medical Officer di Helios Health, che a partire dall’esperienza tedesca discuterà dei valori della medicina e della gestione di una popolazione sempre più anziana. E dalla Germania all’Italia, getteremo uno sguardo più da vicino al nordest del Paese con Andrea Crisanti dell’università di Padova, protagonista della strategia regionale veneta per contrastare la Covid-19. L’argomento, naturalmente, è il metodo veneto.

Moltissimi i temi d’attualità, mediatica e scientifica. Dal virus (questa volta in senso metaforico) della disinformazione, analizzato da vicino tra fake news e complotti con la giornalista e medico Roberta Villa, si spazierà fino al tema delle dipendenze, per raccontare come sconfiggerle grazie all’innovazione e alla tecnologia.

Uno dei fil rouge della giornata è la ripartenza dei sistemi sanitari in chiave digitale, tra la sostenibilità delle strategie discusse da Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, e il tema del ripensare gli ospedali proposto dall’amministratore delegato di Humanitas Luciano Ravera. E poi l’economia della salute: ci immergeremo nel mondo del lavoro post Covid-19, tra smartworking e nuove abitudini più o meno destinate a perdurare nel tempo, e si entrerà nel merito degli investimenti in digital health.

Trasversali a tutti gli interventi sono anche molti grandi temi di questi mesi, che sono pure quelli su cui da sempre Health si concentra: in che modo la tecnologia e l’innovazione stanno trasformando il settore della salute, sia in termini di ricerche scientifiche e prodotti sia sul versante dei modelli di business. E quanto il digitale sia determinante nei processi di scelta da parte di manager, medici e pazienti, ossia in fin dei conti di tutti i cittadini.

Partner scientifico:



Irccs Istituto clinico Humanitas

Headline partner:



Biogen, Janssen, Molteni & C., MSD, Pfizer, Roche

Partner:



Medtronic, Obecity, Retelit

Event supporter:



Gilead Sciences

Insurance partner:



Generali Italia