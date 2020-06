space-economy,-imprenditoria-e-innovazione-dallo-spazio-al-lazio

Il settore aerospaziale non è solo innovazione scientifica e tecnologica, ma pure un’opportunità per fare impresa, rendere i territori attrattivi e sviluppare prodotti e servizi rivolti ai cittadini. Se ne è parlato oggi con Lazio Innova, Regione Lazio, Esa, Asi e imprese piccole e grandi

Il ritorno sulla Luna e l’arrivo su Marte sono missioni evocative, e in un certo senso il settore spaziale vive di questi grandi e storici obiettivi. Ma c’è dell’altro: “La novità è che le tecnologie spaziali oggi possono più che mai trovare applicazione nella vita di tutti i giorni, come l’emergenza Covid-19 ci ha testimoniato con diversi esempi pratici. Il lavoro che abbiamo di fronte è dunque di mettere insieme tutti i soggetti coinvolti nella filiera aerospaziale, per avvicinare soluzioni innovative e ricerca scientifica alle startup e a chi materialmente realizza beni e servizi che possono essere sfruttati per la comunità”.

Così Lorenzo Lo Cascio, che per Lazio Innova e Regione Lazio è il delegato della Conferenza delle regioni presso il Comint (Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all’aerospazio), ha sintetizzato il messaggio centrale emerso nel settimo dei Mini Talk organizzati da Regione Lazio tramite la propria agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo, chiamata appunto Lazio Innova. Una lunga e densa chiacchierata trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook di Wired.

Ospite dell’evento, tutto digitale, è stato pure l’astronauta e pilota collaudatore Maurizio Cheli. Dopo aver dato testimonianza di come l’addestramento da astronauta abbia tante affinità con il periodo del lockdown causa Sars-Cov-2 – “la disciplina, il non lasciarsi andare, il mantenere un ritmo di vita e operativo” – ha raccontato come oggi esistano interessanti opportunità imprenditoriali derivanti dal settore aerospazio. “Non serve andare nello Spazio per fare space economy. Si può anche stare sulla Terra e usare quello che arriva dallo Spazio in termini di innovazione per realizzare qualcosa di utile a tutti”, ha spiegato. “Ad esempio l’accessibilità ai dati spaziali ora è molto più semplice che in passato, e questo apre a opportunità di collaborazione tra imprese micro e macro”.

Incubazione aerospaziale

Protagonista della discussione è stato il programma di trasferimento tecnologico Esa Bic Lazio, ossia il Business Incubation Centre (Bic) promosso dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), per facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali per applicazioni innovative commerciali. E declinato, nella realtà territoriale del Lazio, con l’incubazione e il supporto finanziario delle startup di settore.

“Lo Spazio attivo Roma Tecnopolo che ospita l’Esa Bic Lazio è l’unico incubatore italiano dedicato alla space economy”, ha precisato Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova. “Frutto di un accordo tra Regione Lazio e le agenzie spaziali europea (Esa) e italiana (Asi), attualmente ha 10 progetti in fase di incubazione ed eroga contributi fino a 50mila euro per ciascun progetto”. Tra gli altri dati presentati e discussi, sono 20 i progetti ospitati dallo Spazio attivo nel triennio 2017-2019, di cui 14 in ambito spaziale e con un fatturato annuo di 3 milioni di euro. Infine, sempre nello stesso periodo sono state depositate 11 licenze tra brevetti e copyright.

A sottolineare il valore della dimensione internazionale di queste iniziative è stata Rita Rinaldo, che si occupa proprio delle applicazioni aerospaziali (il cosiddetto downstream) presso l’Esa. “Il Bic nel Lazio è stato uno dei primi in assoluto, ed esiste fin dal 2005“, ha raccontato, “ma poi si sono sviluppati analoghi in altri Stati membri dell’Unione Europea, creando quindi una rete di incubazione diffusa in tutto il continente e con il valore aggiunto di aver creato un network di relazioni e collaborazioni che si estende a livello internazionale”.

Il tema del coniugare innovazione e sostenibilità, sottolineato da Rinaldo per il viaggio imprenditoriale che porta dalla fase di ricerca e sviluppo fino a quella di operatività, è stato ripreso anche da Roberto Formaro, responsabile dell’unità tecnologie e ingegneria presso l’Asi. “Il Lazio contiene imprese che rappresentano tutta la catena del valore aerospaziale, dal ground (la parte a terra, ndr) ai satelliti, dalla gestione dei dati alla realizzazione dell’hardware spaziale“.

“L’Asi è stata anticipatrice del tema del trasferimento tecnologico fin dalla prima pionieristica unità interna dedicata al marketing per i prodotti spaziali“, ha aggiunto Formaro. Tra gli esempi più felici ci sono e-Geos, che commercializza i dati della costellazione di satelliti Cosmo-SkyMed attraverso una società partecipata da Asi, e la nuova piattaforma satellitare Platino, che fin dalla propria genesi ha una visione e una spinta verso il mercato e la commercializzazione.

Dalle grandi alle piccole, lo Spazio condiviso

Quando si parla di strategie del territorio legate all’aerospazio, accanto alle istituzioni e alle grandi agenzie spaziali è fondamentale il ruolo delle piccole, medie e grandi industrie. Come noto, siamo di fronte a una progressiva ma inesorabile fase di grande cambiamento perché alla space industry, intesa come attività di produzione di oggetti per lo Spazio, si affianca il filone della space economy, che include pure prodotti e servizi civili abilitati e resi possibili proprio dalle tecnologie spaziali.

“L’interazione tra la costruzione di infrastrutture spaziali e i servizi che attraverso quell’infrastruttura si posso erogare è un elemento centrale della space economy”, ha spiegato Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. “Una dinamica per cui gli investimenti in infrastruttura determinano una ricaduta economica con effetto leva proprio sul settore dei servizi. Si tratta di un cambio di prospettiva determinante per le grandi aziende che costruiscono infrastrutture, perché il loro ruolo non si limita più alla sola fase costruttiva, ma diventa ben più ampio e trasversale”.

Questa tendenza, che si potrebbe chiamare democratizzazione delle attività spaziali, fa sì che il settore aerospaziale non sia più solo specchio della capacità tecnologico-politica di poche grandi potenze, ma apre le attività spaziali a un numero di attori più vasto. Coinvolgendo non solo le aziende più grandi con enormi capacità di ricerca e sviluppo, ma anche le più piccole, altrettanto rilevanti dal punto di vista dell’innovazione.

“Il questo contesto lo Spazio attivo Roma Tecnopolo funge da soggetto abilitante alla space economy”, ha aggiunto Roberto Giuliani, che ne è il responsabile. “Svolge il ruolo di hub dove le startup possano capire come da un’idea imprenditoriale a tema spaziale possa nascere un modello di business“. I progetti spaziano dagli oggetti pensati per andare in orbita e funzionare sulla Stazione Spaziale Internazionale fino ai servizi di osservazione della Terra o che fanno uso dei dati satellitari. “Nei due anni del percorso di incubazione si lavora su due filoni”, ha aggiunto Giuliani, “ossia la validazione di un modello di business e poi lo sviluppo graduale di un prodotto base (minimum viable product) utile alla fase successiva di commercializzazione”. Il tutto con l’aiuto di un fondo da spendere in attività di ricerca, sviluppo, prototipazione e tutela della proprietà intellettuale, con l’accompagnamento di un programma di project management e soprattutto con l’accesso a un network fatto di agenzie spaziali, grandi imprese, altre startup e realtà con cui creare sinergie e collaborazioni proficue.

Due gli esempi raccontati in occasione del Mini Talk, entrambi coinvolti nel già citato programma Esa Bic Lazio: Urbyetorbit e Airgloss. “Airgloss è un sistema per il monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti chiusi, capace di rilevare sostanze contaminanti che possono impattare sulla salute umana”, ha spiegato il Ceo e fondatore Ciro Formisano. “Questo deriva dall’esperienza dello sviluppo di tre nasi spaziali realizzati nel 2011 per la Stazione Spaziale Internazionale. Una volta applicata a Terra, questa tecnologia è diventata a beneficio della vita di tutti i giorni“.

“Noi abbiamo seguito un percorso di incubazione completo”, ha raccontato il responsabile ricerca e sviluppo di Urbyetorbit Walter Barberis. Partiti con l’idea di offrire un servizio di monitoraggio di quello che succede su un territorio comunale a partire da dati catastali, “con Esa Bic Lazio abbiamo vinto il bando e abbiamo avuto accesso a dati, tecnologie, contatti e una serie di input nuovi che ci ha portato in due anni a riconvertire la nostra proposta in monitoraggio territoriale e a rivedere il nostro modello di business per offrire servizi a prezzi molto competitivi“, ha concluso.

Tra i tanti esempi citati durante il talk, interessanti le applicazioni delle tecnologie spaziali all’emergenza Covid-19, attraverso sistemi di analisi ambientale ma anche collaborazioni con Comuni, Ministeri e altre realtà territoriali. “Le applicazioni dello Spazio, per esempio grazie ai dati satellitari, sono persino in campo assicurativo“, ha aggiunto Cheli, che in prima persona collabora con realtà imprenditoriali dell’ambito space economy.

E Lo Cascio ha concluso: “Saranno sempre di più le aziende che inseguiranno nicchie di mercato e applicazioni innovative che si propongono di offrire risposta sia a una domanda di tipo istituzionale sia di tipo commerciale“. Insomma, la space economy è pronta a invadere spazi e settori economici che oggi, in gran parte, non riusciamo ancora nemmeno a immaginare. Dunque serve anche qui quel lavoro di fantasia che da sempre spinge l’umanità a guardare allo Spazio, e che fa da straordinario motore all’innovazione, alla scoperta e all’esplorazione.