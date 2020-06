una-mappa-3d-dei-neuroni-del-cuore

La prima vera, dettagliatissima, mappa delle vie nervose del cuore, ricostruita dagli scienziati in 3D. A realizzarla – per ora partendo dall’organo di una cavia di laboratorio, come modello – è stato un team internazionale di ricercatori al lavoro tra varie università degli Stati Uniti, che ha appena pubblicato il modello su iScience.

I ricercatori ritengono che questo lavoro, realizzato tenendo conto di ogni singola cellula, potrà aiutare sia i neurologi che i cardiologi nello studio anatomico del cuore, ma anche fare da apripista per lo sviluppo di mappe virtuali di altri organi vitali.